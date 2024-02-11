Eyüpsultan'da ilginç hırsızlık: Mankenin üzerindeki montu çaldı

"BEN O KADAR RAHAT OLAMIYORUM"



Mankenin üzerindeki montun çalınmasını anlatan mağaza sahibi Erdem Köşker, “Dükkanı kapatıyordum, kapatmak için aşağı indiğimde mankenin üzerinde montun olmadığını fark ettim. Arkadaşlarımın şaka yaptığını düşünüyordum ama şaka değildi. Güvenlik kamerası görüntülerini izlediğimizde şahsın, manken üzerinden kıyafetleri çıkardığını gördüm. Ben devamlı kendim mankene giyip, çıkarttığım halde o kadar rahat olamıyorum. Kaş ile göz arasında alıp gitti” dedi.



"HIRSIZLIKTAN SABIKASI VARMIŞ"



Hırsızın sabıkasının kabarık olduğunu söyleyen Köşker, “Ondan sonra emniyete gittik. Şahsı, görüntülerden tespit ettiler. Hırsızlıktan baya sabıkası varmış. İhtiyacı olan biri alsaydı zorumuza gitmeyecekti. Ama bu adam bunu hastalık haline getirmiş. Zorumuza gidende bu oldu. Yoldan geçen vatandaşlara da hak vermek gerekiyor, korkmuş olabilirler. Oradaki bir esnafa söyleselerdi hemen müdahale edebilirdik. Hayırlısı artık bir şeyde diyemeyeceğiz” şeklinde konuştu.

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