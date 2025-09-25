Eyüpsultan'da kamyonetler çarpıştı: 1 ölü
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, iki kamyonetin çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaşamını yitirdi.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde iki kamyonet Odayeri mevkisinde çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜLERDEN BİRİ KURTARILAMADI
Araçta sıkışan sürücülerden biri itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
TRAFİK KİLİTLENDİ
Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
- Etiketler :
- İstanbul Eyüpsultan
- Trafik Kazası
- Kuzey Marmara Otoyolu