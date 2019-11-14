Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 yaralı

İstanbul Eyüpsultan'da, Yıldıztabya Mahallesi Taşocağı Dikyol sokağında öğrenci servis minibüsü, yokuşta kontrolden çıkarak bir direğe çarpıp devrildi.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Araçta sıkışıp çıkamadıkları görülen öğrenciler, civardaki vatandaşların müdahalesiyle çıkarıldı.



Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Polis ekipleri, yokuştan kaymaya devam eden aracı iple elektrik direğine bağladı.



Olay yerinden kaçtığı belirlenen servis şoförünün kimliğinin tespitine çalışılıyor.

