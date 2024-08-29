Eyüpsultan’da otomobil ormanlık alana uçtu: 2 yaralı

İstanbul Eyüpsultan’da orman yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. Metrelerce savrulan otomobilde bulunan 1’i kadın 2 kişi yaralandı.

Eyüpsultan’da otomobil ormanlık alana uçtu: 2 yaralı

Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsü, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedince yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu.

Metrelerce sürüklenen otomobilde sürücü ve beraberindeki kadın araçta yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkararak kurduğu düzenek ile ormanlık alandan yola çıkarttı. Yaralılar sedye ile ambulansa taşındı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ormanlık alana uçan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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