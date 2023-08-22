Eyüpsultan'da park kavgası: Eski MHP ilçe başkanı öldürüldü

İstanbul Eyüpsultan'da iddiaya göre çıkan park kavgasında eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. Olayda 1 kişi de yaralandı.

Eyüpsultan'da park kavgası: Eski MHP ilçe başkanı öldürüldü

'un Eyüpsultan ilçesi Sakarya Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında iddiaya göre, eski Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz işlettiği kafenin önüne araç çekilmesi üzerine duruma tepki gösterdi.

Kaçmaz, aracın kafenin önünden çekilmesini istedi. Araç sahibi aracını çekti ardından kafenin önüne gelerek Kaçmaz ile tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mahalle sakinleri de olaya müdahil oldu.

Eyüpsultan'da park kavgası: Eski MHP ilçe başkanı öldürüldü - 1 Köksal Kaçmaz

Araç sahibi daha sonra 3 arkadaşıyla birlikte olay yerine gelerek kafeye doğru silahla defalarca ateş etti.

Kaçmaz’ın yanı sıra olay yerinde bulunan Yunus Kaya isimli bir kişiye de kurşun isabet etti.

Saldırganlar olayın ardından hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kaçmaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Eyüpsultan'da park kavgası: Eski MHP ilçe başkanı öldürüldü - 2

Yaralanan Yunus Kaya ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için başlattığı çalışmada 3 şüpheliyi yakalarken, kaçan 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Açılan ateş sonucu park halinde bulunan bir araca da kurşun isabet ettiği öğrenildi. 

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