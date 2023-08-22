Eyüpsultan'da park kavgası: Eski MHP ilçe başkanı öldürüldü

Araç sahibi daha sonra 3 arkadaşıyla birlikte olay yerine gelerek kafeye doğru silahla defalarca ateş etti.



Kaçmaz’ın yanı sıra olay yerinde bulunan Yunus Kaya isimli bir kişiye de kurşun isabet etti.



Saldırganlar olayın ardından hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kaçmaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Yaralanan Yunus Kaya ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için başlattığı çalışmada 3 şüpheliyi yakalarken, kaçan 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.



Açılan ateş sonucu park halinde bulunan bir araca da kurşun isabet ettiği öğrenildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin