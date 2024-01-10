Eyüpsultan'da sebze deposunda yangın

Yangın, 19.50 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Pirinççi Mahallesi, Çampınar Sokak'ta bulunan tek katlı depoda çıktı.

Depodan alevlerin çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü.

İş yerinin yandığını öğrenen iş yeri sahipleri olay yerine geldi. İş yeri sahipleri görüntü alan basın mensuplarına saldırdı. Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle arbede sona erdi.