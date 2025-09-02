Eyüpsultan'da sokak ortasında cinayet

Yeşilpınar Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta 20 yaşındaki Nesimi Acar, öldürüldü.



Olayın ardından polis, şüphelileri yakalayarak gözaltına alırken olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.



Görüntülerde, sokakta yürüyen saldırganın bir süre sonra silahını çekerek üst üste ateş ettiği görülüyor.



Silah sesleriyle ortalıkta panik yaşandığı ve Acar'ın vurulduğu da görüntülerde yer alıyor.



SALDIRGAN 14 YAŞINDA



30 Ağustos'ta sokakta yürüyen Nesimi Acar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.



Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Acar'ı hastaneye kaldırdı. Karnından ve bacağından iki kurşunla vurulduğu öğrenilen Acar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olay yeri inceleme ekipleri bölgede yaptığı çalışmalarda biri dolu, ikisi boş olmak üzere üç mermi kovanı buldu.



Saldırganın 14 yaşında olduğu iddia edildi.