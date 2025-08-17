Eyüpsultan'da taksici cinayeti: Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Mithatpaşa Mahallesi Selanik Bulvarı'nda taksi sürücüsü Sefer Kaya, henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı.



İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Kaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kaya, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı incelemelerde bulundu.