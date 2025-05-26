Eyüpsultan'da tekstil firmalarının bulunduğu dört katlı binada yangın

Eyüpsultan'da tekstil firmalarının bulunduğu iş yerinde yangın çıktı.

Eyüpsultan'da tekstil firmalarının bulunduğu dört katlı binada yangın

'da dört katlı tekstil atölyesinin terasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese , polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASAR OLUŞTU

Teras katında başlayan ve yan taraftaki atölyeye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

nedeniyle atölyede hasar oluştu.

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