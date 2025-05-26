Eyüpsultan'da tekstil firmalarının bulunduğu dört katlı binada yangın
Eyüpsultan'da tekstil firmalarının bulunduğu iş yerinde yangın çıktı.
İstanbul Eyüpsultan'da dört katlı tekstil atölyesinin terasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASAR OLUŞTU
Teras katında başlayan ve yan taraftaki atölyeye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu söndürüldü.
Yangın nedeniyle atölyede hasar oluştu.
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