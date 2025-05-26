Eyüpsultan'da tekstil firmalarının bulunduğu dört katlı binada yangın

İstanbul Eyüpsultan'da dört katlı tekstil atölyesinin terasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASAR OLUŞTU

Teras katında başlayan ve yan taraftaki atölyeye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın nedeniyle atölyede hasar oluştu.