Eyüpsultan'da üç iş yerinde yangın
22.02.2026 10:33
Anadolu Ajansı
İstanbul Eyüpsultan'da üç ayrı iş yerinde yangın çıktı.
AA
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, aynı bölgede bulunan üç ayrı iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Pirinççi Mahallesi Pirinççi Yolu Sokak'ta, çöp kovası ve kömür üreten iki iş yeri ile bitişinde yer alan çöp arabası tamiri yapılan serviste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.