Eyüpsultan’da yangın: Mahsur kalan 20 kişiyi itfaiye kurtardı

Eyüpsultan’da 6 katlı binanın giriş kısımda bulunan elektrik panosu bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangında dumanlar bütün binayı sardı. Binada mahsur kalan 20 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdivenle kurtarıldı.

Eyüpsultan’da yangın: Mahsur kalan 20 kişiyi itfaiye kurtardı

, saat 17.30 sıralarında, Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi Ayten Sokak'ta bulunan 6 katlı binada meydana geldi.

Binanın girişinde bulunan elektrik panosunda çıkan yangından dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanlar, 6 katlı binanın tamamını sararken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binada mahsur kalanları merdivenle kurtararak olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim etti.

Dumandan etkilenen 4 kişiye ambulansta müdahale edilirken binada toplam 20 kişi tahliye edildi.

Eyüpsultan’da yangın: Mahsur kalan 20 kişiyi itfaiye kurtardı - 1

Olayla ilgili ekiplerin çalışması devam ediyor.

Öte yandan yangında mahsur kalan bina sakininin papağanını da dumanlar içinde kalan binadan çıkardığı görüldü.

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