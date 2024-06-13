Eyüpsultan’da yangın: Mahsur kalan 20 kişiyi itfaiye kurtardı

Yangın, saat 17.30 sıralarında, Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi Ayten Sokak'ta bulunan 6 katlı binada meydana geldi.
Binanın girişinde bulunan elektrik panosunda çıkan yangından dumanlar yükselmeye başladı.
Dumanlar, 6 katlı binanın tamamını sararken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binada mahsur kalanları merdivenle kurtararak olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim etti.
Dumandan etkilenen 4 kişiye ambulansta müdahale edilirken binada toplam 20 kişi tahliye edildi.
Olayla ilgili ekiplerin çalışması devam ediyor.
Öte yandan yangında mahsur kalan bina sakininin papağanını da dumanlar içinde kalan binadan çıkardığı görüldü.
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