Eyüpsultan’da yangın: Mahsur kalan 20 kişiyi itfaiye kurtardı

Yangın, saat 17.30 sıralarında, Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi Ayten Sokak'ta bulunan 6 katlı binada meydana geldi.

Binanın girişinde bulunan elektrik panosunda çıkan yangından dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanlar, 6 katlı binanın tamamını sararken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binada mahsur kalanları merdivenle kurtararak olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim etti.

Dumandan etkilenen 4 kişiye ambulansta müdahale edilirken binada toplam 20 kişi tahliye edildi.