Eyüpsultan'daki cinayetin kamera görüntüleri ortaya çıktı

Geçen perşembe günü Eyüpsultan'da silahlı saldırı gerçekleşti.

Akşemsettin Mahallesi’nde aracına binmek için evinden çıkan Muammer Öztürk, aracıyla hareket ettiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralanan Öztürk, ambulansla Gaziosmanpaşa’daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden yaya olarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Muammer Öztürk'ün ise hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.