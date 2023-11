Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) orucu ne zaman tutulur?

Her hicri ayın 13,14 ve 15.günleri oruç tutmanın faziletli olduğun inanılır. Hicri olarak Cemaziyelevvel ayındayız. 26-27-28 Kasım 2023 tarihleri, Cemaziyelevvel ayının bu yıl 13, 14 ve 15. gecelerine tekabul ediyor.



EYYAM-I BİYD ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?



Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicri ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (bkz. Buhârî, Savm, 60; Nesâî, Sıyâm, 84 [2432]).



Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.



Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 68 [2449]; Tirmizî, Savm, 54 [761]) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Savm, 68 [2449]; İbn Mâce, Sıyâm, 29 [1707]).