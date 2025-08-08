Ezdikleri köpekleri çöp kamyonuna atıp götürdüler
Sakarya'da çöp kamyonu, evin önünde oynayan 2 köpeği ezerek öldürdü. Temizlik işçileri köpekleri çöp kamyonuna atarak yollarına devam etti.
Sakarya'nın Karapürçek ilçesine bağlı Ahmetler Mahallesi’nden geçen çöp kamyonu, bir evin önünde oynayan 2 köpeği fark etmeyip üzerinden geçti. Durumu fark eden şoför ve temizlik görevlisi araçtan indi.
Görevliler, ölen köpekleri arka ayaklarından tutarak çöp kamyonunun arkasına atıp, bölgeden ayrıldı.
O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Köpeklerin sahibi olduğu öğrenilen Haydar Y, olayla ilgili şikayetçi olacağını belirtti.
