Ezdikleri köpekleri çöp kamyonuna atıp götürdüler

Sakarya'da çöp kamyonu, evin önünde oynayan 2 köpeği ezerek öldürdü. Temizlik işçileri köpekleri çöp kamyonuna atarak yollarına devam etti.

Ezdikleri köpekleri çöp kamyonuna atıp götürdüler

Sakarya'nın Karapürçek ilçesine bağlı Ahmetler Mahallesi’nden geçen çöp kamyonu, bir evin önünde oynayan 2 köpeği fark etmeyip üzerinden geçti. Durumu fark eden şoför ve temizlik görevlisi araçtan indi.

Görevliler, ölen köpekleri arka ayaklarından tutarak çöp kamyonunun arkasına atıp, bölgeden ayrıldı.

O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Köpeklerin sahibi olduğu öğrenilen Haydar Y, olayla ilgili şikayetçi olacağını belirtti. 

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...