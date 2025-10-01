Ezgi Apartmanı davası yine ertelendi: Dosya, dördündü kez bilirkişiye gidecek

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Sami Kervancıoğlu, Mustafa Pekel, tutuksuz sanık M.T. ile taraf avukatları hazır bulundu. Firari sanık ile tutuksuz yargılanan kamu görevlileri duruşmaya katılmadı.



Tutuksuz sanık M.T. savunmasında, depremde yıkılan Ezgi Apartmanı'nın fenni mesulü olduğunu, yapılan tadilatların kendisiyle bir alakasının olmadığını iddia etti.



Hakkında 5 suçlama olduğunu ifade eden M.T, bu suçlamaların da bilirkişi raporlarıyla çürütüldüğünü belirterek, beraatını talep etti.



Tutuklu sanık Mustafa Pekel de savunmasında, suçsuz olduğunu söyledi.



Pastanenin iç dekorasyon işi için iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı'ya anahtar teslimi anlaştıklarını belirten Pekel, şöyle konuştu:



"Bu pastaneyi 2003 yılında aldık ve 2017 yılında iç dekorasyon tadilatları yapıldı. Yapılan tadilatların binanın statik yapısına zarar verecek, yıkılmasına neden bir durum olduğunu düşünmüyorum. Tadilat işi için resmi izin alınmadı. Yıkılan bina ile ilgili kolon kesildi, perde duvara delik açıldı iddialarını kabul etmiyorum. Son gelen bilirkişi raporlarında yapılan tadilatların binanın statik yapısını etkilemediği ortaya çıktı."

MAHKEME BAŞKANI: NEDEN TESLİM OLMADINIZ?



Mahkeme heyeti başkanının, "Neden teslim olmadınız, iki yıla yakın kaçak durumunu sürdürdünüz?" sorusuna Pekel, "Sosyal medyada yayılan asılsız haberler üzerine çok korktuk. Hakkımızda 870 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Burada suçsuz olduğumuzu belirtmek isterim ve beraat talep ediyorum." cevabını verdi.



Tutuklu sanık Sami Kervancıoğlu, ürünlerin pazarlanmasına yönelik şehir dışında zaman geçirdiğini, pastanelerde gerçekleştirilen tadilatlara yönelik detay bilmediğini ileri sürerek, şunları kaydetti:



"Şubelerimizde yapılan tadilatları ayın büyük bir kısmında şehir dışında olduğum için takip etmem mümkün değil. İTÜ ve ODTÜ’den çıkan bilirkişi raporlarında bizim suçsuz olduğumuzu kanıtladı."

"TADİLATLARIN BİNANIN YIKILMASINDA ETKİSİ YOK"



Duruşmada ayrıca sanık avukatlarınca dosyaya bilimsel mütalaası sunulan inşaat mühendisi Ümit Şafak da tanık olarak dinlendi.



Yapılan bilimsel araştırmalarda binanın yıkılmasındaki en önemli nedenin statik hesap hatası olduğunu iddia eden Şafak, pastanede yapılan tadilatların binanın yıkılmasında bir etkisinin olmadığını belirtti.



Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların mevcut durumlarının devamını ve dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesini talep etti.



Sanık avukatları ise son bilirkişi raporunun bilimsel nitelikte olduğunu savunarak, dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesi talebine karşı çıktı.



Yaklaşık 14 saat süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, dosyanın 4’üncü kez bilirkişiye gönderilmesine, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip duruşmayı 12 Aralık’a erteledi.



İDDİANAMEDEN



Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklardan apartmanda faaliyet gösteren pastanenin yetkilisi Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden tutuklu sanık Ertan Danacı hakkında 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar, tutuksuz sanık apartmanın müteahhidi Y.A. ve tutuksuz sanık fenni mesulü M.T. hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 8 aydan 22 yıl 5 aya kadar, 7 kamu görevlisi için ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.