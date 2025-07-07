Ezgi Apartmanı davasında yeni gelişme: 876 yıl istenirken tahliye oldu, yakalam kararı çıktı

Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7’si kamu görevlisi 12 sanığın yargılandığı Ezgi Apartmanı davasında, mahkeme tarafından istenen 3’üncü bilirkişi raporu ODTÜ tarafından mahkemeye gönderildi. Pastane tarafından yapılan tadilat/tahribatlarının yapının genel davranışına fiziksel anlamda olumsuz bir etki yapmadığı, mevcut statik proje tasarımının yetersiz olduğunun tespit edildiği ancak bu durum nedeniyle tadilatların göçmeye etkisi hususunda net bir bilgi elde edilemediğinin belirtildiği 354 sayfalık raporun dosyaya girmesinin ardından davanın tek tutuklu sanığı olan Ertan Danacı, avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçe ile tahliyesini talep etti.

Binada ölenlerin yakınları ve Cumhuriyet savcısı bir üst mahkemeye başvurarak, karara itiraz edip Ertan Danacı’nın yakalanarak tutuklanmasını talep etti.

3 SANIK İÇİN 876 YIL 6’ŞAR AYA KADAR HAPİS İSTENİYOR



Ezgi Apartmanı’nın yıkılmasıyla ilgili Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Ertan Danacı ile firari sanıklar pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu (59) ve Mustafa Pekel (49) 'Olası kastla kasten öldürme ve yaralama' suçundan 876 yıl 6’şar aya kadar hapsi istemiyle, müteahhit Yakup Aktaş (82) ve fenni mesul Mehmet Tekin (61) ‘Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Aynı davada dönemin Kahramanmaraş Belediyesi görevlileri olan eski İmar İşleri Müdürü Fahri Yiğitoğlu (47), mimar Veli Çiftaslan (71), mimar Mehmet Dişçeken (57), Onikişubat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür vekili Sait Avşar (38), inşaat mühendisi Ali Gemci (47), inşaat teknikeri Mehmet Akif Canlı (31) ile makine mühendisi Mustafa Şirikçi’nin (40) ise ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 15’er yıla kadar hapsi isteniyor.