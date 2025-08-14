Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları yakalandı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ezgi Apartmanı'nda 35 kişi can verdi.



Kahramanmaraş Valiliği'nden konuya ilişkin yeni açıklama geldi.



Binanın yıkılmasına neden oldukları gerekçesiyle aranan şüpheli Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, gece saat 03.00'te yakalandı.



Şüphelilerin Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulundukları ikamete yönelik operasyonla yakalandıkları öğrenildi.

EZGİ APARTMANI DAVASI

Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3’ü firari, 12 sanığın yargılandığı dava devam ediyor.



Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel, 695 gündür "Olası kastla kasten öldürme ve yaralama" suçundan aranıyor.



Sanıkların haklarında 876'şar yıl 6’şar aya kadar hapis isteniyor.



Aynı davada, belediye personelleri olan eski İmar İşleri Müdürü Fahri Yiğitoğlu (47), mimar Veli Çiftaslan (71), mimar Mehmet Dişçeken (57), Onikişubat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür vekili Sait Avşar (38), inşaat mühendisi Ali Gemci (47), inşaat teknikeri Mehmet Akif Canlı (31) ile makine mühendisi Mustafa Şirikçi (40) de yargılanıyor.

"KOLON KESİLDİ" İDDİALARNA YANIT

Pastane işletmecileri Kervancıoğlu ve Pekel, kolon kesme iddialarının asılsız olduğunu öne sürmüştü.