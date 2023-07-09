Ezgi, katledildikten 10 ay sonra boşandı

"MAHKEME TAM KUSURLU BULARAK, BOŞANMAYI GERÇEKLEŞTİRDİ"



Ezgi ile Deniz Özarslan arasındaki boşanma davasının da bittiğini belirten Zerkin, "Kızım 2021 yılı haziran ayında İzmir 14'üncü Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açmıştı. Kızım vefat ettiği için biz davanın düşeceğini sanıyorduk ancak düşmediğini öğrendik ve takipçisi olduk. Geçen 15 Haziran'da da dava sonuçlandı. Mahkeme, Deniz Özarslan'ın tam kusurlu olduğuna karar verip, boşanmayı gerçekleştirdi. Kızım artık o katilin soyadıyla yatmayacak." ifadelerini kullandı.



"ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR"



Olayın üzerinden neredeyse 1 yıl geçmesine rağmen kızının yasını tutamadığını belirten Zerkin, “Bu süreç çok sancılıydı. Hala da katil yakalanamadı. Olayın ardından bizlere de zarar vereceğini söylediği kulağımıza geliyordu. Tabii ki bunlar hep duyum. Kızımızın yasını evimizde tutamadık. Çünkü oturduğumuz yerler çok yakın. Sevdiklerim var ve onları korumak zorundayım. Geçen yıl 29 Temmuz'da evimizden çıktık ve 4 ay sonra geri döndük. Kendi evimde, kendi yasımı tutamadım. Hala uğraşıyorum. Yaşayan bir ölü haline geldim. Sevdiklerim için yaşıyorum. Kızımın katilinin son nefesime kadar peşinde olacağım ve yakalanması için yaşıyorum. Çoğu kadın gibi kızım da unutulmasın diye mücadele veriyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor." dedi.



"KADIN DAYANIŞMASI ÇOK GÜZEL"



Kızı Ezgi'nin vefatının ardından kadın cinayeti davalarına katıldığını söyleyen Zerkin, “Kadın davalarına, eylemlere katılıyorum. Son nefesime kadar da kadın davalarına katılacağım. Davadan geldikten sonra 2 gün hasta yatıyorum çünkü sanıkların kendilerini savunmaları hep aynı. Karısını öldüren sanık, 'Ben kötü biri değilim' diyor. Madem kötü biri değilsin neden karını öldürdün? Madem kötü biri değilsin neden bu salondayız? Kadın dayanışması çok güzel. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Karabağlar Kent Konseyi bizim hep yanımızda oldu ve olmaya da devam ediyor. Sadece bizim değil, tüm kadınlar için verdikleri mücadeleyi ayakta alkışlıyorum. Sistemin yapamadığını destekleriyle onlar yapıyorlar." diye konuştu.