Ezgi Nur'un şüpheli ölümü: Kiraladığı apart dairede ölü bulundu

Ezgi Nur Bağca, Üniversite mahallesindeki apart daireye yaklaşık 1 hafta önce taşınmıştı. Genç kadından 3 gündür haber alamayan apart yetkilisi, polise ihbarda bulundu.



İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, kadını yerde hareketsiz halde buldu.



Yapılan kontrolde vücudunda kesikler olan Bağca’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından genç kadının cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.