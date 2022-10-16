Ezgi'nin katili için 17 kente afiş

İzmir'de boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ı öldüren Deniz Özarslan hala bulunamadı. Kadın dernekleri, aralarında İzmir'in de olduğu 17 kente zanlının fotoğraflarının olduğu afişler astı.

Ezgi'nin katili için 17 kente afiş

'de yaşayan Ezgi Özarslan 28 Temmuz'da iş yerinde boşanmak üzere olduğu eşi tarafından silahla vuruldu.

Ağır yaralanan 31 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay sonrası kaçan Deniz Özarslan hala kayıp.

Ezgi'nin katili için 17 kente afiş - 1

Kadın dernekleri, katil zanlısının fotoğrafının olduğu ilanlar bastırdı, İzmir'in işlek noktalarına asıldı.

Katilin bir an önce bulunmasına katkı sağlamak için 16 şehre daha duvar ve direklere zanlının fotoğrafının olduğu ''Ezgi'nin katili nerede?'' yazılı ilanlar yapıştırıldı.

Deniz Özarslan'ı görenlerin polise haber vermesi istendi.

Ezgi'nin katili için 17 kente afiş - 2

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