Eziyet, tehdit, şantaj... C31K grubuna operasyonda 10 tutuklama kararı

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla tepki çeken C31K isimli gruba yönelik operasyonda bu sabah yeni bir gelişme yaşandı.

Telegram ve Discord isimli platformlarda örgütlenen C31K isimli gruplarda, 18 yaşından küçük çocuklara yönelik cinsel istismar, tehdit ve şantaj içerikli paylaşımlar yer alıyordu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu grubun üyelerine yönelik geçen hafta operasyon başlatmıştı.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA

Soruşturma kapsamında 14 ilde yapılan baskınlarda 17'si çocuk yaştaki 37 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10'u hakkında tutuklama kararı verildi.

23 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Bu şüphelilerden ikisinin çocuk yaşta olduğu çöğrenildi.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.