F-16 uçakları Kuzey Irak'ta tespit edilen terör yuvalarını imha etti

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağının, Kuzey Irak’taki  Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör hedeflerini imha ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı 03.07.2020 - 20:56

F-16 uçakları Kuzey Irak'ta tespit edilen terör yuvalarını imha etti

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Harekatı kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağının, Irak'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör yuvalarını imha ettiği belirtildi.

"Göklerin Kartalları her daim görevinin başında... Görev başarıyla tamamlanmıştır." notu düşülen açıklamada, hava operasyonuna ait görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde, F-16 uçaklarının belirlenen hedefleri vurduğu anlar yer alıyor.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...