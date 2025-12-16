F-16'lar İHA'yı nasıl düşürdü? Kimliği belirsiz İHA'nın enkazı aranıyor

Karadeniz üzerinden Türk hava sahasına giren insansız hava aracı, F-16'lar tarafından takip edildi, Çankırı-Ankara hattında Elmadağ ilçesi yakınlarında düşürüldü.



Türk Silahlı Kuvvetleri'ni alarma geçiren insansız hava aracının enkazına ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.

Kimliği belirsiz insansız hava aracına ait radar izi Pazartesi akşamı Karadeniz üzerindeyken tespit edilmişti.

Edinilen bilgilere göre Çankırı üzerinden Ankara'nın Polatlı ilçesine doğu ilerleyince Hava Kuvvetlerine bağlı F-16 savaş uçaklarına alarm reaksiyon emri verildi.

YOLCU UÇAKLARI KONYA'YA YÖNLENDİRİLDİ



Uçaklar müdahale için İHA'nın yerleşim birimlerinden uzak bir noktaya ilerlemesini bekledi. İnsansız hava aracının düşürüldüğü dakikalarda Ankara Esenboğa Havalimanı'na yaklaşan 4 yolcu uçağı da Konya havaalanına yönlendirildi.

Edinilen bilgilere göre enkaza ulaşmak için F16'ların insansız hava aracını vurduğu koordinatlar ve çevresinde arama-tarama faaliyetleri jandarma ekipleri tarafından yürütülüyor.



Hava Kuvvetleri Komuntanlığı'ndan bir heyetin de enkaza ulaşma çalışmalarına katıldığı belirtiliyor.

DÜŞÜRLEN İHA HANGİ ÜLKEYE AİT?

İnsansız hava aracının enkazına ulaşılmasının ardından ise parçaları üzerinde yapılacak inceleme sonucunda hangi ülkede üretildiği, hangi ülke tarafından kullanıldığı, herhangi bir patlayıcı taşıyıp taşımadığı gibi ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.

Kimliği belirsiz insansız hava aracının Karadeniz üzerinden Türk hava sahasına girmesi nedeniyle Ukrayna ya da Rusya'ya ait olduğu değerlendiriliyor. Ancak İHA'nın üçüncü bir ülkeye ait olmasına dönük ihtimal de göz önünde bulunduruluyor.

Hemen her gün çok sayıda insansız hava aracının Rusya ve Ukrayna tarafından kullanıldığına dikkat çekilirken, her iki ülkenin de yoğun olarak kullandığı elektronik bozma ve engelleme yöntemleri nedeniyle İHA'nın kontrolden çıkarak Türkiye'ye yönelmiş olabileceği ifade ediliyor.