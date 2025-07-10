Fabrika atık suları sürüyü öldürdü

Erzin ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde bölgede hayvancılık yapan Hasan Öz'ün sürüsü mahalleden geçerek denize dökülen dereden su içti.



Erzin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların atık sularının akıtıldığı iddia edilen dereden su içen hayvanlar rahatsızlandı. Kısa sürede 64 keçisi ölen Öz, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine dereden numune alındığı öğrenildi.



BİR HAFTA ÖNCE DE AYNISI OLMUŞTU



Yaklaşık bir hafta önce aynı dereden su içtiği iddia edilen Cumali Gök'e ait 40 küçükbaş hayvan daha ölmüştü.

