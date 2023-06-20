Fabrika çatısı uçtu, 12 metreden düşen işçi yaşamını yitirdi

Edirne’nin Lalapaşa ile Süloğlu ilçeleri arasında bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde dün akşam saatlerinde aniden bastıran kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.



Bölgede inşaat halindeki bir fabrikanın çatısında çalışan 5 işçiden 3'ü şiddetli fırtınanın çatıyı uçurmasıyla birlikte 12 metrede yüksekten zemine düştü.

Olay sonrası bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan İbrahim Özer, bu sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.