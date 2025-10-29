Fabrika inşaatında feci olay: İskelenin altında kaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerine inşaat iskelesi devrilen işçi ağır yaralandı.

Fabrika inşaatında feci olay: İskelenin altında kaldı

Bursa'da bir inşaat iskelesinin altında kalıp ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde İnegöl'deki Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden fabrika inşaatında meydana geldi.

İskele, işçi Serdar İ.'nin üzerine devrildi.

Serdar İ. ağır yaralanırken, diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Serdar İ., ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...