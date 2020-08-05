Fabrika işçileri kaza kurbanı

Kırklareli'de fabrika işçileri işe giderken kaza yaptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Anadolu Ajansı 05.08.2020 - 11:12 | Son Güncelleme : 05.08.2020 - 11:51

Fabrika işçileri kaza kurbanı

Kırklareli'de Gürkan Yalçın idaresindeki  hafif ticari araç, Kavaklı beldesi yakınlarında refüje çarptı.

Kazada, araçtaki Mehmet Manav (51) ve Hayri Denk (45) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü Yalçın ile Serbülent Ün ambulanslarla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Manav ile Denk'in cenazeleri hastane morguna gönderildi.

Araçtakilerin, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada çalıştıkları ve Babaeski ilçesinden işe gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

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