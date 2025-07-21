Fabrika kapandı, patron kaçtı: 140 işçi kapıda kaldı

İstanbul Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi Aykosan Sanayi Sitesi'nde iddialara göre, ayakkabı imalatı yapılan fabrikada çalışan 140 işçi bir haftalık izne çıkartıldı.

Fabrika yetkilileri, işçilere 21 Temmuz Pazartesi günü işbaşı yapılacağını bildirdi.

KAPIDA KALDILAR

Bugün sabah saatlerinde iş yerlerine gelen işçiler fabrikanın kapalı olduğunu gördü.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

İşçilerden bir kısmı durumdan şüphelenerek imalathanenin yetkililerini ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iş yeri sahibini aradı ancak ulaşamadı.

Bunun üzerine bazı işçiler adliyeye suç duyurusunda bulunmaya giderken bazı işçiler de fabrikanın önünde bekleyişini sürdürdü.

"KAPI DUVAR"

Fabrikada işçi olan Ali Engin, "Bizi ayın 12'sinde izne çıkarttılar. Bizde izne çıktık. 21'inde iş başı dediler. Bugün geldik iş yerimize kapı duvar. Sağdan soldan duyduk ki Perşembe, Cuma günü TIR'larla malları kaçırmışlar. Bizim haberimiz yok, iş başı yapacağız diye geldik. Kanuni yollardan hakkımızı savunmak için mücadele edeceğiz. Patronumuz yabancı uyrukluydu, ulaşamıyoruz. Galiba yurt dışına kaçmış. Bu fabrikada 140 kişi çalışıyoruz." dedi.

