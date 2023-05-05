Fabrika sahibine ofisinde infaz

İstanbul Arnavutköy'de otomobil yedek parçası üreten fabrikanın sahibi Mehmet Şen, ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Alacak verecek meselesi yüzünden Şen'i öldüren saldırgan, Sarıyer'de yakalandı.

Fabrika sahibine ofisinde infaz

'da otomobil yedek parçası üreten fabrikanın sahibi Mehmet Şen (60) alacak verecek meselesi olduğu belirtilen saldırgan tarafından ofisinde öldürüldü.

Olay dün akşam saatlerinde Arnavutköy ilçesi Erciyes Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 60 yaşındaki Mehmet Şen, fabrikasındaki ofisine gelen bir kişi ile bir müddet konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, Mehmet Şen'e silahını doğrultan kişi 6 el ateş etti.

Fabrika sahibine ofisinde infaz - 1

Mehmet Şen, göğsüne aldığı 3 mermi ile ağır yaralanırken saldırgan fabrikadan kaçarak kayıplara karıştı.

Silah seslerini duyan fabrika çalışanları Şen'i kanlar içinde buldu. Haber verilmesi üzerine fabrikaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan fabrika sahibi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

6 saat sonra Sarıyer'de yakalanarak gözaltına alınan saldırgan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı, emniyetten çıkışı sırasında "Pişmanım." dedi.

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