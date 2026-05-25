Fabrika yangını 4 saatte söndürüldü

Gaziantep 'tin Şehitkamil ilçesindeki 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında gece yarısı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 33 araç ve 72 personelle yaklaşık 4 saatlik çalışma sonrası alevleri kontrol altına aldı.

Yangında ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı bulunmazken, itfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmaları ise devam ediyor.