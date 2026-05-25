Fabrika yangını 4 saatte söndürüldü
25.05.2026 04:24
Anadolu Ajansı
Gaziantep'te mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Gaziantep'tin Şehitkamil ilçesindeki 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında gece yarısı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 33 araç ve 72 personelle yaklaşık 4 saatlik çalışma sonrası alevleri kontrol altına aldı.
Yangında ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı bulunmazken, itfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
Anadolu Ajansı