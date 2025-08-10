Fabrika yemeği 50 işçiyi hastanelik etti
Tekirdağ'daki bir tekstil fabrikasında akşam vardiyasında çalışan 50 işçi, akşam yemeğinin ardından zehirlenme belirtileriyle hastaneye başvurdu.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir fabrikada çalışan 50 işçi hastanelik oldu.
Velimeşe Mahallesi'ndeki OSB'de bulunan bir tekstil fabrikasında akşam vardiyasında çalışan işçiler yemek yedikten sonra rahatsızlandı.
Mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle 50 işçi hastaneye başvurdu.
Genel sağlık durumları iyi olan işçilerden çoğu işlemlerinin ardından taburcu edildi.
