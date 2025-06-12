Fabrikada acı ölüm: Forkliftten düşerek yaşamını yitirdi

Bartın'da bir işçi, fabrikada forkliftten düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, dün öğle saatlerinde Kurtköy Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir kauçuk fabrikasında meydana geldi.

Özgür Çelik, forkliftin üstünde çalıştığı sırada, yaklaşık dört metre yükseklikten düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi sonrası Çelik, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Özgür Çelik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Çelik'in iki yıldır fabrikada çalıştığı ve bekar olduğu öğrenildi.