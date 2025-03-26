Fabrikada amonyak zehirlenmesi: Dokuz işçi hastaneye kaldırıldı

Balıkesir’de dokuz işçi, amonyaktan zehirlendi.



Olay Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada yaşandı.



Hizmet sektöründe çalışan bir fabrikada amonyak kullanılarak yapılan temizlik sonucunda, havalandırma üzerinden yayılan amonyak yan tarafta bulunan başka bir firmanın işçilerini etkiledi.



Amonyak etkisi ile zehirlenen dokuz işçi Atatürk Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.