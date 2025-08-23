Fabrikada asit kazası
Bursa'daki tekstil fabrikasında vücuduna makineden asidik asit sıçrayan 33 yaşındaki işçi Salih Ü. hastanenin yanık ünitesinde tedaviye alındı.
Bursa’nın İnegöl ilçesindeki tekstil fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir işçi asitle yaralandı.
Olay, gece yarısı meydana geldi.
Fabrikada çalışan Salih Ü.’nün üzerine makinedeki asidik asit sıçradı.
Kolları ve başında yanıklar oluşan işçi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vücudunda ikinci derece yanık olduğu belirtilen işçi, ilk tedavinin ardından hastanenin yanık ünitesinde tedaviye alındı.
