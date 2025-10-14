Fabrikada baca yangını: İki kişi hastaneye kaldırıldı

Yangın, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) 6. Sokak'ta bulunan bir fabrikada meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, fabrikanın baca kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altında aldı.

Dumandan etkilenen T.K. ve A.Y. sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

