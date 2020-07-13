Fabrikada çıkan yangın söndürüldü



Saat 14.15 sıralarında Silahşör Caddesi üzerinde bulunan atıl durumdaki bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Çatıdan dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Beyoğlu ve Şişli İtfaiye Grup Amirliği ve Kağıthane itfaiye istasyonuna bağlı ekipler sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven aracının yardımıyla çatıdaki yangına müdahale edildi. Yapılan çalışmalar sonucundan yangın söndürülerek soğutma çalışmalarına geçildi.



FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER



Çalışmalar sürdüğü esnada caddeye dökülen vatandaşlarda sosyal mesafe kurallarını yine unuttu. Yanan binanın hemen yanındaki otoparkın üst katlarındaki çalışanlar ise çalışmaları film izler gibi izledi. Yangın nedeniyle cadde bir süreliğine güvenlik şeridi çekilerek araç ve yaya trafiğine kapatıldı.



Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.