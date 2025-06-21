Fabrikada feci olay: İki işçi yaşamını yitirdi

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki lityum fabrikasında iki işçi, sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Fabrikada feci olay: İki işçi yaşamını yitirdi

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan lityum fabrikasında gaz sızıntısı meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; azot borusunda çıkan arızayı tamir etmek için gaz odasına giren beş bir borudan sızan gazdan zehirlendi.

Olayda işçilerden K.D ile F.Y. hayatını kaybederken, diğer üç işçinin ise Polatlı Devlet Hastanesi'nde tedavilerine devam ediliyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olaya ilişkin Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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