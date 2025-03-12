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Fabrikada feci ölüm: 33 yaşındaki mühendis makinenin içine düştü

Bursa'da krom fabrikasında çalışan mühendis Çağrı Baş, kırma-eleme bölümündeki makinenin içine düşerek yaşamını yitirdi.

Fabrikada feci ölüm: 33 yaşındaki mühendis makinenin içine düştü

'nın Orhaneli ilçesi Gümüşpınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir krom fabrikasında çalışan mühendis Çağrı Baş (33), kırma-eleme bölümündeki makinenin içine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemelerde Baş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

EŞİ 7 AYLIK HAMİLE

Çağrı Baş'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Baş'ın eşinin 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.

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