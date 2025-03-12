Fabrikada feci ölüm: 33 yaşındaki mühendis makinenin içine düştü

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Gümüşpınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir krom fabrikasında çalışan mühendis Çağrı Baş (33), kırma-eleme bölümündeki makinenin içine düştü.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemelerde Baş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

EŞİ 7 AYLIK HAMİLE



Çağrı Baş'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Baş'ın eşinin 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.