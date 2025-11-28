Fabrikada feci ölüm: İki işçi, 3 tonluk sac levhanın altında kaldı
28.11.2025 14:31
Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada, hava kazanının içinde kaynak yaptıkları sırada 3 tonluk sac levhanın altında kalan iki işçi yaşamını yitirdi.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki OSB'de faaliyet gösteren fabrikada işçiler Mutlu Atay (56) ile Tekin Omay (58), kaynak yapmak için hava kazanının içine girdi.
İşçiler, 3 ton ağırlığındaki sac levhanın kayması sonucu levhanın altında kaldı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, iki işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler, Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.