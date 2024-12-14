Fabrikada feci ölüm: İşçinin üzerine beton blok düştü
Aksaray'da prefabrik fabrikasında, üzerine beton blok düşen 30 yaşındaki işçi Hüseyin Akbulut hayatını kaybetti.
Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir prefabrik fabrikasında beton blok, vinçle taşındığı sırada kancanın yerinden çıkması sonucu işçi Hüseyin Akbulut’un üzerine düştü.
Saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayı fark eden Akbulut'un mesai arkadaşları durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık görevlileri Hüseyin Akbulut’un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Üzerindeki beton blok vinçle kaldırılan Akbulut'un naaşı, incelemenin ardından otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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