Fabrikada feci ölüm: Kimyasal su kazanına düştü

Denizli'de bir tekstil fabrikasında kimyasal su kazanına düşen işçi hayatını kaybetti.

Fabrikada feci ölüm: Kimyasal su kazanına düştü

'nin Merkezefendi ilçesinde bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Dursun Çığ, dengesini kaybederek kimyasal su kazanına düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Arkadaşları tarafından kazandan çıkarılan Çığ, sağlık ekibi tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Çığ, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çığ'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı’nın morguna kaldırıldı.

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