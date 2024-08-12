Fabrikada feci ölüm: Pres makinesine sıkıştı

Gaziantep'te çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan Mustafa Taş yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fabrikada feci ölüm: Pres makinesine sıkıştı

Tekstilkent Mahallesi’nde poşet fabrikasında çalışan Mustafa Taş, iddiaya göre pres makinesine sıkıştı.

Mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Taş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Mustafa Taş'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

haberini alan Taş'ın yakınları fabrikanın önüne gelip, gözyaşı dökerken; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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