Fabrikada feci ölüm: Baskı makinesine sıkışan işçi can verdi

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Battalgazi Mahallesi 2680 Sokak'taki ambalaj üzerine faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan biri yabancı uyruklu iki işçi, henüz bilinmeyen nedenle baskı makinesinin altında sıkıştı.

Yaralı S.W. buradaki çalışanlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarılırken, diğer yaralı Serdar Yüksel ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda kurtarıldı.



Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.



Serdar Yüksel kaldırıldığı hastanede müdahaleye karşın kurtarılamadı.



S.W'nin ise bacaklarında ezilme, kolunda kırık olduğu ve hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.