Fabrikada feci ölüm: Forklift ile demir dolap arasına sıkıştı

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında saat 10.00 sıralarında kumaş taşıyan M.G.'nin (59) kullandığı forklift, sürücüsünün geri manevrası sırasında malzeme aracının yanında bulunan İlyas Balta'ya (29) çarptı.

Balta, araç ile demir dolap arasında sıkıştı. İhbarla fabrikaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır olan Balta, kaldırıldığı Kapaklı Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, evli ve 3 aylık çocuğu olan Balta, yarın memleketi Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verilecek.