Fabrikada gıda zehirlenmesi paniği: 46 işçi hastaneye kaldırıldı

Olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki bir kağıt fabrikasında meydana geldi. Fabrikada öğle yemeği yiyen işçilerden 46’sı, bir süre sonra kusma ve baş dönmesi şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından işçilerin tamamı taburcu edildi.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yemeklerden numune alarak inceleme başlattığı belirtildi.