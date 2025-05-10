Fabrikada iş kazası: Elinden yaralandı
Bursa'da bir tekstil fabrikasında elini makineye kaptıran işçi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana gelen olayda elini makineye kaptıran işçi yaralandı.
Olay saat 14.00 sıralarında İnegöl OSB 2. Cadde'de faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi.
İşçi Leyla P. (52) makineyle çalıştığı sırada makinenin silindirine elini sıkıştırdı.
Sol eli ezilen işçi olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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