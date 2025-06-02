Fabrikada iş kazası: Mühendis ağır yaralandı
Adana'da bir fabrikada iş kazası meydana geldi. olayda 28 yaşındaki makine mühendisi Ahmet B. ağır yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde bir mühendis çalıştığı fabrikada meydana gelen iş kazasında ağır yaralandı.
Kozan Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikada sac kesimi yapılırken fırlayan bir parça, 28 yaşındaki makine mühendisi Ahmet B.'ye isabet etti.
Yaralanan Ahmet B., Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunanan Ahmet B., buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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