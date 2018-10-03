Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki yem fabrikasında, çalışır halde bırakılan yem yüklemekte kullanılan iş makinesinin hareket etmesi sonucu duvara sıkışan iki işçiden Erdoğan Özen (41) yaşamını yitirdi, Yeter Özenç (36) yaralandı.



Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan yem fabrikasında işçiler Erdoğan Özen ve Yeter Özenç, yem yüklemek için kullandıkları iş makinesini çalışır halde bırakarak yerleri süpürmeye başladı.

İşçiler, bir anda hareket eden iş makinesinin kepçesiyle duvar arasında sıkıştı. Diğer işçiler durumu fark edip, iş makinesini durdururken, bir yandan da durum 112 Acil Servis'e ve polise bildirildi.

Yaralanan 2 işçiye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Özen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunmayan Özenç'in ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.