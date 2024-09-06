Kayseri’de bir fabrikada kadın cinayeti işlendi.



Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi’nde bulunan Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 5’inci Cadde üzerinde bulunan bir fabrikanın bahçesinde iddiaya göre, Hatice Gül ile erkek arkadaşı M.B. arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine M.B. yanındaki tüfek ile Hatice Gül’e ateş açtı.



M.B. olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.