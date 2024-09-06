Fabrikada kadın cinayeti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir fabrikada işçi olarka çalışan Hatice Gül, erkek arkadaşı olduğu ifade edilen M.B. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından kaçan M.B’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Fabrikada kadın cinayeti

’de bir fabrikada işlendi.

Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi’nde bulunan Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 5’inci Cadde üzerinde bulunan bir fabrikanın bahçesinde iddiaya göre, Hatice Gül ile erkek arkadaşı M.B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.B. yanındaki tüfek ile Hatice Gül’e ateş açtı.

M.B. olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fabrikada kadın cinayeti - 1

Yapılan ilk müdahalede, Hatice Gül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı.

Kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan M.B’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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