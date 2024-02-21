Fabrikada kafası yük asansörüne sıkışan işçi öldü

Kayseri’de ambalaj fabrikasında çalıştığı sırada kafası yük asansörüne sıkışan Suriye uyruklu 23 yaşındaki işçi Nebil El Rahmun, yaşamını yitirdi.

Fabrikada kafası yük asansörüne sıkışan işçi öldü

’de fabrikada kafası yük asansörüne sıkışan , yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece saatlerinde OSB 42’nci Cadde’de bulunan ambalaj fabrikasında meydana geldi.

İddiaya göre Suriye uyruklu işçi Nebil El Rahmun, fabrikada çalıştığı sırada kafası yük asansörüne sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fabrikada kafası yük asansörüne sıkışan işçi öldü - 1

Sağlık ekipleri El Rahmun’un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Nebil El Rahmun’un cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

El Rahmun’un cenazesinin Suriye’ye götürüleceği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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